محافظ الغربية يناقش التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية



عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم اجتماعا موسعا مع كافة الجهات المعنية و المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لمناقشة التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان بالقرى والمدن .

واكد المحافظ خلال لاجتماع على ضرورة الاستمرار في الانتشار والتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية "أهلا رمضان" مع قرب حلول شهر رمضان خاصاً في المناطق الأكثر احتياجا وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية وخاصة الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن تلبى احتياجات المواطن بأسعار مخفضة.

و وجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين مديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعي بخصوص توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان عدم الازدواجية في التوزيع بالإضافة الى التحديث المستمر لقواعد بيانات الاسر الاولي بالرعاية ، و التواصل مع كبار المنتجين والتجر والموردين والمصانع بنطاق المحافظة للسلع الأساسية والاستراتيجية لتوفير وإتاحة اكبر قدر من السلع في الأسواق و حث المحلات التجارية لكبرى للمشاركة في تخفيضات السلع الأساسية، بالإضافة الى تفعيل دور الجمعيات الاهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبه .

و وجه المحافظ التموين ومباحث التموين بالتعامل بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة مع المخالفين بالمخابز والمنافذ و اهاب المحافظ السادة المواطنين بالإبلاغ عن حالات رفع أسعار السلع أو اختفائها وعدم توافرها في منافذ البيع المختلفة أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، والابلاغ عن مخالفات المخابز وذلك من خلال الخط الساخن 15246 والذي تم تخصيصه لهذا الشأن.

كما وجه التموين بتعليق لافته موحده على كافة المخابز بالمحافظة يكتب عليها (مواعيد الفتح ،رقم مدير التموين بالمنطقة ، رقم الخط الساخن 15246) .

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ بالتنسيق مع مدرية التموين ،الطب البيطري ، الصحة ، حماية المستهلك ، مباحث التموين) ، كما وجه المحافظ بتوزيع السكر بالمنافذ من الساعة 1 حتى 7 يوميا ولا يتم التوزيع قبل ولا بعد الموعد وبحضور الرصد والتموين للرقابة على عملية التوزيع . التأكيد الدائم علي توافر جميع السلع الرئيسية بجميع المنافذ (سمنه ،زيت ،سكر ، رز، مكرونة، دقيق ،فول،عدس ،شاي)ووجه المحافظ بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين خلال شهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

واكد المحافظ ان محافظة الغربية كانت من أولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود تلك المعارض بكافة القرى والمدن ،حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج اليها المواطنين.