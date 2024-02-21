القبض على متهم بحيازة 40 طن سماد مدعم في أسيوط

تمكنت إدارة مباحث التموين بمحافظة أسيوط من ضبط مخزن غير مرخص في عزبة مبارك التابعة لقرية أولاد اليأس، التابعة لدائرة مركز صدفا، بالتعاون مع إدارة تموين صدفا. وقد كان المخزن يخص التاجر المدعو “أ. ح.”، الذي تم ضبطه وبحوزته 40 طن من الأسمدة المدعمة التي يجري بيعها في السوق السوداء.

وقد أشاد العقيد أحمد شكري، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، بالجهود المبذولة في القضاء على الاتجار غير القانوني بالمواد الغذائية المدعمة وتحقيق العدالة. وأكد على أنه سيتم تقديم المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إدارة مباحث التموين بأسيوط إلى أن هذا الضبط يأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التجارة غير المشروعة في المواد المدعمة، وضبط كافة المخالفات التي تضر بالاقتصاد القومي وتؤثر سلباً على الحياة الزراعية والاقتصادية للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار حملات مكثفة تقوم بها الإدارة والشرطة لمراقبة الأسواق ومكافحة جميع أشكال التجارة غير المشروعة، وذلك بهدف ضمان توفر المواد الزراعية بأسعار مناسبة والحد من ظاهرة الاحتكار والتلاعب في الأسواق.

وتم تقديم المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب القانون

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات