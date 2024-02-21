محافظ الشرقية يزور مُصابي حادث التصادم بطريق جنيفة السويس

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، مستشفى جامعة الزقازيق، وذلك للإطمئنان على الحالة الصحية لمُصابي حادث تصادم أتوبيس يقل طلاب إحدى الجامعات الخاصة بسيارة نقل، بطريق جنيفة تجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، والذي أسفر عن وفاة 6 طلاب وإصابة 9 أخرين، تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم بمستشفي العاشر الجامعي ومستشفيات جامعة الزقازيق.

واطمأن المحافظ على المصابين، وأطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم، التي توضح إصابتهم بجروح متفرقة ما بين سحجات وكسور وكدمات بالوجه والفخذين واشتباه بنزيف بالمخ والبطن، وجميعهم تحت الملاحظة الطبية، ليوجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين، وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف الإعانات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين طبقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث داعياً المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.