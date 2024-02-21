ميدياما الغاني يُعلن تخفيض تذاكر مباراته أمام الأهلي بدوري الأبطال

قرر مسؤولو نادي ميدياما الغاني تخفيض أسعار التذاكر لتحفيز جماهيره على حضور مباراة الأهلي على ملعب بابا يارا في كوماسي.

و كان الأهلي اقتنص تعادلًا ثمينًَا أمام شباب بلوزداد مساء الجمعة الماضي بالخروج سلبيًا بعد أن خاض اللقاء وسط غياب أبرز لاعبيه بداعي الإصابة.

وتوجهت بعثة الفريق الأحمر إلى دولة غانا استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي تقام في السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلًا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط.

على صعيد متصل قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن مباراة شباب بلوزداد كانت صعبة، وشهدت فرصًا من الفريقين، وإن الأهلي تأثر نسبيًّا بفترة التوقف بعكس المنافس الذي خاض مواجهات عدة جعلته في وضعية أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة.

وأضاف، أن الجهاز الفني سيطوي صفحة مباراة بلوزداد اليوم، للتفكير في الإعداد لمباراة ميدياما، خصوصًا أن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة، وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة.

وأشار إلى أن الأهلي سعى لفرض أسلوبه في مباراة بلوزداد، خصوصًا في الشوط الأول، الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم يتم ترجمتهما إلى أهداف، وأن التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خصوصًا أن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة، ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد.