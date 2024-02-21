الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإعلام التركي: التسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مستحيلة في وجود زيلينسكي

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة تركية، في وقت سابق، بأن التسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مستحيلة طالما أن فلاديمير زيلينسكي في السلطة.

وقالت الصحيفة: "زيلينسكي قلق من أن الغرب قد يتوقف عن دعمه، لا يزال يحاول جر العالم إلى صراع بسسب جنون العظمة الذي يعاني منه… على الرغم من أن السلطات الروسية تكرر في كل بيان تقريبا أنهم منفتحون على الحوار، ما هي النتائج التي يمكن تحقيقها بمثل هذا التفكير غير الصحي لزيلينسكي؟".

وأضافت: "زيلينسكي... يمكنه إزالة وفده من الطاولة في حالة إجراء مثل هذه المفاوضات، فإن السلام مستحيل في ظل القيادة الحالية لكييف. لن تنطلي على روسيا أبدا نفس الحيلة مرة أخرى".

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