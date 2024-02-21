مستقبل ولادنا في منتج بلدنا .. ندوة بمركز النيل للإعلام بأسيوط

ينظم مركز النيل للإعلام بأسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات احتفالية بمناسبة ختام فعاليات الحملة الإعلامية حول دعم الصناعة المصرية تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" وذلك يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير الحالي فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمقر المركز

في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أكدت سحر حسين مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط ترجع أهمية هذه الاحتفالية في تعزيز الوعي بأهمية دعم الصناعة المصرية وتشجيع الشباب على اختيار المنتجات المحلية. ستشهد الاحتفالية حضور مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، محسن محمد جمال، الذي سيلقي كلمة توجيهية حول أهمية دعم الصناعة المصرية وتأثيرها على مستقبل الأجيال القادمة.

وأضافت سحر بأن الحملة الإعلامية "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" تعد جزءًا من جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية ويهدف المركز النيل للإعلام بأسيوط من خلال هذه الحملة إلى نشر الوعي بأهمية دعم المنتج المحلي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية بين المواطنين.

وأشارت سحر إلى أن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الشركات المحلية والمستهلكين، حيث ستكون هناك فرصة للزوار لمقابلة المنتجين والاستفسار عن منتجاتهم وشرح طرق الاستخدام والفوائد التي تقدمها وكما تهدف هذه الاحتفالية إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الجمهور على دعم الصناعة المصرية عن طريق شراء المنتجات المحلية. فالاستثمار في الصناعة المحلية يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد

وأوضحت سحر سيتم خلال الحدث عرض نتائج الحملة الإعلامية وتقييم أثرها على الوعي الشعبي ودورها في تعزيز الوعي بأهمية دعم الصناعة المصرية. ومن المقرر أن يتضمن البرنامج كلمات توجيهية من القيادات الإعلامية والحكومية وتعتبر هذه الاحتفالية فرصة لتقدير جهود الشركات والمصانع في دعم الصناعة المحلية وتشجيعها على مواصلة النجاح والتطور.

وأكدت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط على أهمية دعم الصناعة المصرية وتوعية المواطنين بأهمية شراء المنتجات المحلية لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل للشباب

وأشارت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط إلى أن الحملة الإعلامية التي نظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات كانت ناجحة جدا وحققت أهدافها بشكل ممتاز تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى