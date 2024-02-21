رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض ملابس لطلاب الجامعة

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، معرض الملابس الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع روتاري مصر برئاسة أيمن نزيه محافظ النادي والجمعية المصرية للمواطنة (احنا مصر)

بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، و أحمد الفاتح مساعد محافظ روتاري مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن نوادي روتاري مصر، حيث شاركت أربعة نوادي هي نادي روتاري جيزة الصيد، ونادي روتاري جولدن سكوير، ونادي روتاري كايرو سكاي، ونادي روتاري الفيوم، وذلك اليوم الأربعاء بالمكتبة المركزية.

ويقام المعرض للعام الثالث على التوالي، ويوفر المعرض 1500 قطعة ملابس متنوعة وذات جودة عالية، وتمَّت عملية حصول الطلاب على الملابس بشكلٍ منظَّم، كما تم تيسير دخول الطلاب ذوي الإعاقة ومساعدتهم على اختيار القطع المناسبة لهم.

ندوة فى التربية للطفولة المبكرة

من جهه اخرى نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة فى جامعة الفيوم ندوة "معًا لمحاربة الأمية" استضافت خلالها الدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي، وبحضور الدكتور محمد السيد بخيت وكيل الكلية، والدكتورة أسماء جمال الدين منسق مشروع التنور المجتمعي بكلية التربية للطفولة المبكرة. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.د، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهلت الدكتورة صفاء عميد الكلية كلمتها بتقديم الشكر للجنة العليا للمشروع برئاسة الدكتور ياسر حتاته رئيس الجامعة والفريق التنفيذي على الجهود المبذولة لنجاح المشروع، وخاصة محور محو الأمية باعتباره واجب وطني.

وأكدت أهمية المشاركة في محو الأمية للفرد والمجتمع، وقد أكدت أهمية دور طالبات الكلية وتطور مشاركتها في مواجهة الأمية وبناء العقول ومحو الأمية باعتباره واجب وطني.

وأشارت الدكتورة آمال ربيع إلى أهداف المشروع ومراحل تطور مشاركة الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عام،ة من خلال التقارير الواردة من الهيئة العامة لمحو الامية، حيث انطلقت نسبة المشاركة من الصفر قبل بداية المشروع إلى ما يزيد عن ٢٢٣١٠ متحررًا من قيود الأمية من أبناء محافظة الفيوم.

وقامت الدكتورة آمال ربيع بعرض تقديمي للمشروع ومحاوره والفئات المستهدفة ومهام المشاركين وكيفية الحصول على الأميين، وتم فتح باب التساؤلات حول آليات التعاقد مع الأميين وفقًا لمحل إقامتهم، وكيفية التسجيل الإلكتروني وأساليب التواصل لجذب الدارسين والمناهج التعليمية المستخدمة ونماذج ومواعيد الامتحانات٠

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