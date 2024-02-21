ندوة بإعلام الشرقية: الصناعة الوطنية تعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية

عقد مركز النيل للإعلام بالشرقية، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية لدعم المُنتج المحلي، فى إطار الحملة الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، وذلك في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور حسام عوض وكيل كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، خلال الندوة التي نفذتها كل من: أميرة هلال، وفاتن البدري، وحسام حسن، ونورا أحمد، وهناء عبدالله؛ أن عقد مثل هذه اللقاءات تهدف إلى نشر الوعي، والتأكيد على ضرورة الوقوف بجوار المُصنع والمنتج المصري، خاصة وأن المنتج المحلي لا يفرق كثيرا عن المستورد.

وأشار إلى أن كثير من المنتجات لدينا؛ تنافس في الأسواق العالمية، وفي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، نحتاج إلى التكاتف والوقوف على قلب رجل واحد من أجل العبور بالأزمة، وتحويلها لمنحة.

وأوضح عوض أن الرئيس السيسي حرص على دعم الصناعة الوطنية، وتعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية، وإنه من المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الإجراءات التى صدرت من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية لدعم الصناعة.

وطالب وكيل كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، بأن يكون المواطن على درجة كبيرة من الوعي بحجم الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تتطلب منا جميعا دعم منتج بلدنا الوطني، والذي يمتاز بالجودة التي لا تقل عن المستورد.

ولفت الإعلامي دسوقي عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا مدير مجمع إعلام الزقازيق، إلى أن هدف حملة «شجع منتج وطنك» والتي بدأت بطرق الأبواب، وحس المواطنين على التأكد من شراء أي منتج يحمل صنع في مصر، موجها بدعم الصناعات الوطنية والتي سيكون لها دور فعال في خفض الاستيراد، والتوجه نحو التصدير، مما يعمل على توفير العملة الصعبة ووضع مصر في قائمة الدول الصناعية.