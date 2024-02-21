الضويني: الأزهر يسخر إمكاناته لتمكين بناتنا الوافدات من أداء رسالتهن

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن هذه المسابقة وما حققته من نتائج إيجابية ارتقت بمستوى بناتنا الوافدات، وبما يبعث في للنفس الكثير من الفرح والسرور، لما احتوته من رسائل داعمة لبناتنا الوافدات للدراسة بالأزهر الشريف، عبر تنمية مهاراتهن الإبداعية والعلمية، والتي كان الفضل فيها لمجمع البحوث الإسلامية ومدينة البعوث الإسلامية، بما تم بذله من جهود كبيرة لخروجها على النحو الأمثل.

وأوضح الضويني خلال كلمته باحتفالية تكريم الفائزات في مسابقة "بنت الأزهر الوافدة" أن الأزهر يسخر إمكاناته لتمكين بناتنا الوافدات من أداء رسالتهن العلمية، وتنمية خبراتهن العلمية والعملية، وبما يخدم رسالة الأزهر الشريف في العالم الإسلامي، كمنبر لنشر المنهج الوسطي في مصر وجميع أنحاء العالم الإسلامي.

وعبر وكيل الأزهر الشريف عن شكره وامتنانه لكل من شارك في تلك المسابقة بمجمع البحوث الإسلامية ومدن البعوث الإسلامية ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وغيرها من قطاعات الأزهر التي تعمل ليل نهار في خدمة بنات الأزهر، مؤكدا أن بنات الأزهر غاليات على الأزهر، وأننا دائما ما نوليهن عناية فائقة، متعهدا بمواصلة رعاية جميع الوافدين، بمتابعة واهتمام مباشر من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إيمانا من كونهن أمانة في عنق الأزهر الشريف.

وبين أن الأزهر الشريف يسعى إلى أن ترجع بناته الوافدات إلى مجتمعاتهن ليكن سفراء هناك للأزهر في نشر الوسطية والاعتدال، بعد أن يكن قد تمكن من تحقيق العلم الشرعي النافع لهن، معبرا عن خالص تهنئته للطالبات الفائزات في هذه المسابقة، ومثمنا جميع الأعمال المشاركة وأنها كانت على قدر عال من التميز والاحترافية.



وتأتي مسابقة "بنت الأزهر الوافدة" انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي والدعوي؛ وذلك لإظهار روح الانتماء لدى الطالبة الوافدة للأزهر الشريف بعلمه وعلمائه عن طريق اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبث روح العمل الجماعي، وتتمثل جوائز المسابقة في خمس جوائز لخمسة أعمال فردية أو جماعية تكون كالآتي: الأول: 10000 آلاف جنيه، الثاني: 8000 آلاف جنيه، الثالث: 6000 آلاف جنيه، الرابع: 4000 آلاف جنيه، الخامس: 2000 جنيه.