62 دولة بينهم 11 دولة عربية يشاركون في مهرجان الإسماعيلية الدولي

اعلنت ادارة مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مشاركة نحو 121 فيلما في المسابقات الرسمية ممثلين عن 62 دولة بينهم 11 دولة عربية .وقالت ادارة المهرجان ان مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة تضم نحو 12 فيلما. فيما تضم مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما. وتضم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 20 فيلما.كما تضم مسابقة أفلام التحريك 18 فيلما.وتضم مسابقة أفلام الطلبة 17 فيلما.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام التسجيلية تيري جينسبرج من الولايات المتحدة الأمريكية وعضوية الشاعر والسينمائي/ أحمد الملا من المملكة العربية السعودية والمخرجة/ أمل رمسيس من مصر والمخرجة اميكو ستوك من صربيا والمخرجة/ أليسا ليبو من الولايات المتحدة الأمريكية والمخرج ستيفانو سافونا من إيطاليا

فيما يترأس لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك المخرج دانيال كوتر من ألمانيا.وعضوية الفنانة وصانعة الافلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا والفنان/ صبري فواز من مصر.ود هندة حوالة من تونس.



ويترأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة الدكتور محمد شفيق من مصروعضوية المونتيرة منار حسني والمخرج أحمد فوزي صالح.

ويترأس لجنة تحكيم الفيبريسى الناقدة جيهان بوجرين من المغرب وعضوية الباحثة والناقدة سمية عزام من لبنان والناقدة ضحى الورداني من مصر

وهم : الأرجنتين، الأردن، البرازيل، البرتغال، الدنمارك، السودان، السويد، الصين، المجر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، النرويج، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، أرمينيا، أسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بنما، بنين، بوركينا فاسو، بولندا، تشيلي، تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب افريقيا، جورجيا، روسيا، رومانيا، سوريا، سويسرا، شيلى، صربيا، غينيا بيساو، فرنسا، فلسطين، فنلندا، قطر، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، مصر، موريتانيا، نيبال، هاياتي، هولندا.



ويعرض على هامش المهرجان 3 من البرامج الموازية تضم نحو 25 فيلم وهم برنامج "الإسماعيلية الفضى" ويضم 18 فيلما. و برنامج "الحنين للسينما" يضم 4 أفلام. وبرنامج "مئوية عبد القادر التلمساني" يضم 3 أفلام.