إحتفالا بيوم التأسيس السعودي.. جامعة جدة تعلن تحويل الدراسة عن بعد لمحاضرات الدراسات العليا

يصادف يوم التأسيس السعودي، ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727 ميلادي، وتعد هذه المناسبة مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع السعوديين، يُحيون فيها ذكرى تأسيس دولتهم العريقة وإنجازاتها الحضارية المتميزة.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة جدة في المملكة العربية السعودية عن تحويل الدراسة عن بعد لمحاضرات الدراسات العليا، وذلك في ظل الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، والذي يوافق يوم 22 من فبراير 2024.

احتفالات المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس

وفي بيان الجامعة، أعلنت أن القرار يأتي في ظل حرص الجامعات السعودية على نشر روح التكامل والترابط بين المواطنين، وغرز روح الوطنية في هذا اليوم الكبير، فضلا على حرصها لتعزيز المشاركة المجتمعية في احتفالات المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس.

فيما أعلنت جامعة جدة رسميًا عن تحويل الدراسة في برامج الدراسات العليا إلى نظام التعليم عن بعد يومي الجمعة والسبت، الموافق 23 و 24 فبراير.

وأوضحت الجامعة أن جميع محاضرات الدراسات العليا ستُقدم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مع التأكيد على استمرار سير العملية التعليمية دون أي تأخير أو تعطيل.

بينما يأتي هذا القرار إيمانًا من الجامعة بأهمية هذه المناسبة الوطنية العظيمة، ورغبة منها في إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المُقامة بهذه المناسبة، والتي تُجسد عمق التاريخ العريق للمملكة العربية السعودية وإرثها الحضاري المشرف.