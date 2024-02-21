غدر الأصدقاء .. مقتل شاب بطلقة في الرأس علي يد صديقه

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة البساتين، حيث لقي صبي يدعى محمود 18 سنة، مصرعه على يد صديقه، بطلقة في الرأس من سلاح ناري، حيث وضع جثته داخل جوال ودفنه في مقابر بالسيدة عائشة.

غدر الأصدقاء ..مقتل شاب بطلقة الرأس علي يد صديقه بالبساتين ودفنه بمقابر السيدة



وكانت البداية بإخطار للواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة من قسم شرطة البساتين يفيد بتحرير أسرة أحد الشباب لمحضر تغيب، متهمين أحد أصدقائه بأنه يقف خلف مسألة اختفائه.



وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، شارك فيه اللواء طه فودة، وتوصلت التحريات أن وراء اختفاء الشاب صديقه الذي تخلص منه برصاصة في الرأس، من سلاح ناري خرطوش، ثم نقل الجثة إلى منطقة السيدة عائشة وحفر قبره ثم دفنه.



وتم الوصول إلى مكان القبر بإرشاد المتهم الذي مثل الجريمة أمام رجال النيابة العامة، وجرى استخراج الأشلاء من الحفرة، ونقلها الى مصلحة الطب الشرعي تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

سقوط عاطل سرق أغطية صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بدائرة قسم شرطة المرج.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة وبيع الصندوق لأحد تجار الخردة "تم ضبطه وبحوزته الصندوق المستولى عليه " وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.