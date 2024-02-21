إطلاق لعبة HONOR OF KINGS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

انتهت فترة الانتظار وأصبح بإمكان اللاعبين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن الانضمام إلى أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يومياً ليستمتعوا بأجواء Honor of Kings لعبة الموبا متعددة اللاعبين الأكثر شهرة في العالم.

كيف استقطبت لعبة Honor of Kings قاعدة عشاقها المخلصين وحافظت عليهم؟

وفقاً لكبير مصممي الألعاب، هوانج دي، تم تحقيق ذلك عبر اتباع ثلاثة مبادئ رئيسية:

الحرص على تمكّن أي شخص، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمه من الاستمتاع باللعبة عبر جعل حجم التنزيل الأولي صغيراً قدر الإمكان وتوفير الرسوميات ومعدل الإطارات المتطورين.

توفير الفرص المتكافئة، حيث يكون النجاح نتيجةً لجهود اللاعب وليس قدرته على الإنفاق.

تقديم المحتوى المستمر من الأبطال والملابس الجديدة عبر الشراكات مع العلامات التجارية العالمية والإقليمية لتحسين اللعبة وجعلها أكثر متعةً.

ستقدم لعبة Honor of Kings قدراً كبيراً من المحتوى عند الإطلاق، وسيتم إطلاق المزيد خلال الأشهر القادمة:

72 بطلاً - يمكن تجربتهم جميعاً مجاناً خلال الشهر الأول من إطلاق اللعبة

الشراكات العالمية - اطلعوا على الأبطال والملابس المستوحاة من العلامات التجارية البارزة مثل SNK وHello Kitty

أوضاع اللعب المتعددة - 5 ضد 5 في الوضعين القياسي والمصنف وMini Gorge و1 ضد 1 وInfinite Brawl

التدريب - تعلموا المهارات الجديدة أو اصقلوا مهاراتكم الحالية

فعاليات داخل اللعبة - شاركوا في أداء مُختَلَف المهام والأنشطة لكسب الأبطال والملابس والمزيد من العناصر المشوقة

قالت جاكي هوانج، المنتج التنفيذي للعبة: "يمثل اليوم الخطوة الأخيرة على طريق الإطلاق العالمي الكامل للعبة Honor of Kings. وأود أن أرحب بجميع من سينضموا إلى مجتمع لعبة Honor of Kings".