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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انعقاد الجمعيات العامة لـ5 شركات تابعة للقابضة للمياه عبر تقنية الفيديوكونفراس

الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، اجتماع الجمعيات العمومية لـ5 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، وهى: (مطروح - البحر الأحمر - الفيوم - الدقهلية - الجيزة ) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وبحضور السادة أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهى في 30/6/2023.\

 


واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كل الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات في إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهى في 30/6/2023 لتلك الشركات.


وأكد رئيس الشركة القابضة على ضرورة وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسي للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، والاهتمام بجودة المياه المنتجة من المحطات، وتعميم التجارب الناجحة في الشركات التابعة في مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتي تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.

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