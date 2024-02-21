الأربعاء 21 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط عاطل سرق أغطية صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

حملة أمنية
حملة أمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

سقوط  عاطل سرق أغطية صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بدائرة قسم شرطة المرج.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج
وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة وبيع الصندوق لأحد تجار الخردة "تم ضبطه وبحوزته الصندوق المستولى عليه " وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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