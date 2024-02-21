سفارة سعودية في عمان تحتفل بيوم التأسيس بحضور رئيس مجلس الأعيان الأردني

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء، حفلاً بمناسبة يوم التأسيس، حضره رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ووزراء الداخلية مازن الفراية، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ورئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، وعدد من الوزراء والشخصيات السياسية والاقتصادية وشيوخ ووجهاء العشائر في الأردن.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في كلمته خلال الحفل، إن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي لتأسيس الدولة السعودية يعد مصدر فخر واعتزاز بهذا التاريخ المشرف لهذه الدولة، وبجذورها الراسخة وملوكها العظماء الذين خلد التاريخ ما قاموا به من بناء دولة مدنية أساسها كتاب الله وسنة رسوله، فتحقق الأمن والوحدة.

وشدد السفير السديري على أن ذكرى يوم التأسيس تعد فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة لحظة عفوية بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع وسط تحديات كثيرة لكن عمق التلاحم الوطني وقوته كان بفضل الله تعالى سببا في تعاقب الدولة السعودية منذ عام 1727 حتى وقتنا الحاضر.

ورفع السفير السديري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.

يأتي فيما وقعت في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن، طبقا لبيان لها اليوم، مذكرة تفاهم إطارية بين اتحاد الغرف السعودية وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، بحضور سفير نايف بن بندر السديري.

ووقع الاتفاقية عن اتحاد الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس الأعمال الأردني السعودي في الاتحاد، وعن الجمعية حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

وتهدف إلى تدعيم علاقات التعاون بين الجانبين و تعزيز التعاون المشترك، وبما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال الأردني والسعودي.