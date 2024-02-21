سكرتير عام إقليم إفريقيا يصل مصر لحضور مؤتمر المجلس الدولي للمطارات

شاشات مطار القاهرة تتزين بشعار المؤتمر

وصل إلى القاهرة سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي واللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة افريقيا و ذلك استعداداً لعقد مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 تحت رعاية معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و معالي وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.

استقبال اللجنة التنظيمية

وقام الملاح خالد الالفي رئيس اللجنة الفنية والتنظيمة والمالية للمؤتمر وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال اللجنة التنظيمية استعدادا لبدء الاجتماعات التحضيرية النهائية و عرض ماتم من تنفيذه علي ارض الواقع.

وصول سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا واللجنة التنظيمة العليا القاهرة

وصول سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا واللجنة التنظيمة العليا القاهرة

جدير بالذكر أن شاشات مباني الركاب 2 و 3 يعرض عليها الإعلان الترويجي الخاص بالمؤتمر ليكون في استقبال ضيوف مصر القادمين من افريقيا وغيرها من الدول وذلك في اطار الاستعداد لاستقبال ضيوف المؤتمر حيث تم تشكيل لجنة من موظفي العلاقات العامة و المراسم بكل من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية و شركة ميناء القاهرة الجوي و انهاء إجراءات وصول الوفود و التسكين بالفنادق والانتقالات من وإلى المطار.