محافظ الشرقية ينعي وفاة الطلاب مصابي حادث تصادم أتوبيس بطريق جنيفة

نعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محافظ الشرقية وفاه 6 طلاب لقوا حتفهم خلال حادث تصادم أتوبيس يقل طلاب احدي الجامعات الخاصة من أبناء المحافظة بسيارة نقل، وذلك بطريق جنيفه اتجاه السويس أعلي الطريق الاقليمي، والذي أسفر عن وفاة 6 طلاب وإصابة 9 أخرين، داعياً المولي عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلون .

وصرحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام قد تلقت اخطارا ًمن مديرية الشئون الصحية يفيد بوقوع حادث تصادم اتوبيس يقل طلاب باحدي الجامعات الخاصة بسيارة نقل أعلى الطريق الاقليمي، وأسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 9 آخرين وعلى الفور انتقلت 9 سيارات إسعاف من المحافظة وسيارتين من محافظة السويس إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة العاشر لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية قد كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية قد شدد على سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإستخراج تصريح الدفن لحالات الوفاه ، مقدماً واجب العزاء والمواساه لأسرة المتوفيين داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء والعوده لأسرهم بسلام.

يذكرأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بزيارة لمستشفيات جامعة الزقازيق وذلك للإطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم اتوبيس يقل طلاب احدي الجامعات الخاصة بسيارة نقل، وذلك بطريق جنيفه اتجاه السويس أعلي الطريق الإقليمي والذي أسفر عن وفاة 6 طلاب وإصابة 9 أخرين تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم بمستشفي العاشر الجامعي ومستشفيات جامعة الزقازيق .

اطمأن المحافظ على المصابين واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم وتبين إصابتهم بجروح متفرقة ما بين سحجات وكسور وكدمات بالوجه والفخذين واشتباه بنزيف بالمخ والبطن وجميعهم تحت الملاحظة الطبية ليؤكد المحافظ على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى الا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وكان محافظ الشرقية قد اصدر تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف الإعانات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين طبقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث داعياً المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والبحوث والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

كما شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وذلك استكمالاً لتنفيذ مبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية للوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و917 طالب وطالبة بعدد 1460 مدرسة إعدادية (عام – خاص – أزهر) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للقضاء على فيروس سي وللحفاظ على مصر خالية من المرض، مشدداً على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

أضاف محافظ الشرقية، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الهيئة قامت بوضع خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريق وتتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدي (فيروس سي) والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.

بينما أضاف علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه المبادرة تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي حيث تستهدف تخريج جيل خالٍ من الأمراض وكذلك القضاء على العادات غير الصحية من خلال مبادرات هادفة وحملات توعوية بالتعاون بين فرع التأمين الصحي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، لافتاً إلى ضرورة استمرار توعية المواطنين وأولياء الأمور بأهداف المبادرة وذلك بهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سي.