الدقهلية :استلام عدد 54 صندوق قمامه جديد لتحسين منظومة النظافه بمدينة السنبلاوين

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بالإشراف على توزيع صناديق وحاويات النظافة الجديده لجمع القمامة بالمدينة والوحدات القرويه التابعة.

وقد اوضح رئيس المركز أنه تم استلام عدد 54 صندوق قمامه جديد لتحسين منظومة النظافه بالمدينه ولتحقيق رضاء المواطنين عن اعمال النظافه بالشوارع والميادين واضاف انه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية"فقد تم الإشراف على استلام وتوزيع الصناديق الجديدة بالمدينة وعدد من الوحدات القروية لتلبية كافة الاحتياجات ولتكون ملائمة ومناسبة لكافة المناطق والأماكن بأنحاء المركز والمدينة مشيرا أن الحاويات والصناديق يتم توزيعها بالميادين العامة والشوارع الرئيسية لتستوعب القمامة والمخلفات الصلبة كما يشمل التوزيع الشوارع الفرعية والجانبية وذلك لرفع كفاءة جهاز النظافة والتجميل بمدينة السنبلاوين والوحدات القروية التابعة. وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.