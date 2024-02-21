ادارة شباب ابوتشت تفوز بالمركز الاول في مسابقة حفظ القرآن الكريم

فازت ادارة شباب ابوتشت في التصفيات النهائية علي مستوي الإدارات الشبابية بقنا، إدارة شباب ابوتشت وإدارة شباب فرشوط وإدارة شباب نجع حمادي، في مسابقة في حفظ القرآن الكريم للفئة العمرية طلائع، ضمن خطة النشاط الديني لخطة النشاط المشترك خلال الفترة الثالثة، والتي أقيمت اليوم بمقر مركز شباب نجع حمادي، وفاز مركز شباب النجمة والحمران بالمركز الأول ممثلا عن إدارة شباب ابوتشت.

وثمن محمد عبدالرحيم مدير مديرية مديرية الشباب والرياضة بقنا، دور مراكز الشباب وأهميتها في تقديم جميع الانشطة لمختلف الأعمار وجذب الطلائع والشباب ومشاركتهم في المسابقات والمبادرات. واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي تغير المفاهيم المغلوطة والأفكار الهادمة في هذه المرحلة.

من جانبه أوضح عبده زايد رئيس قسم النشاط المشترك بالادارة علي أهمية تنفيذ هذه المسابقات والتنافس الشريف بين المشاركين وفاز مركز شباب النجمة والحمران بالمركز الأول، ممثلا عن إدارة شباب ابوتشت علي مستوي قطاع الشمال.

ياتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومحمد عبد الرحيم عرفه وكيل الوزارة بقنا، وأنور محمد صدقي مدير عام الإدارة.