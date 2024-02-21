أسعار الأسماك اليوم الأربعاء للمستهلك بالأسواق المحلية

اسعار الاسماك.. استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، وسجل سعر السمك البوري 125 جنيهًا للكيلو.

ورغم هذا الاستقرار إلا أنها في أحيان كثيرة ترتفع بشكل مفاجئ، وترجع على أسباب ارتفاع أسعار بعض الأسماك خلال الفترة الحالية، إلى زيادة الطلب على الأسماك مع انخفاض المعروض.

ما تزال «بوابة الوفد الالكترونية» تواصل حرصها الدائم نحو رصد أسعار الأسماك لدى المستهلك، جاءت الأسعار على النحو الآتي:

الاسماك

أسعار الاسماك للمستهلك اليوم الأربعاء

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي مزارع 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري

كما سجل سعر السمك البوري 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك الطوبار



سعر كيلو الطوبار 110 جنيهات.

سعر السمك الدنيس

سعر السمك الدنيس 135 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص

سعر سمك القاروص 160 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون

سعر سمك السالمون 400 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربوني

سعر سمك البربوني 150 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل البحري 88 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 60 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 350 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري وسط 400 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 500 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 515 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك لوت

سجل سعر كيلو لوت 160 جنيهًا.

سعر سمك كسكمري بلدي

سجل سعر كيلو كسكمري بلدي 75 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بلدي

سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 240 جنيهًا.

سعر سمك باغة بلدي

سجل سعر كيلو باغة بلدي 50 جنيهًا.

سعر سمك موزة

سجل سعر كيلو موزة 55 جنيهًا.

سعر سمك شعور

سجل سعر كيلو شعور 35 جنيهًا.

سعر سمك مرجان

سجل سعر كيلو مرجان سويسي 95 جنيهًا.

سعر جمبري صغير

سجل سعر جمبري صغير نحو 235 جنيهًا

سعر سمك كابوريا ذكور

سجل سعر كيلو كابوريا ذكور 105 جنيهات.

سعر سمك بلطي بلدي

سجل سعر كيلو بلطي بلدي 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي صغير

سجل سعر كيلو بلطي صغير 70 جنيهًا.

سعر سمك ماكريل ياباني

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 80 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي كبيرة 130 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 145 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 180 جنيهًا.

علمًا أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنتاج السمكي في مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبري بمزرعة الديبة 102 طن، ويأتي الإنـتـاج بالمياه البحريـة بنسبة 4.9% وفي المياه العـذبة بنسبة 3.8%، نهاية بحقول

الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.