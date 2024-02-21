مدير تعليم ابو تشت يتابع الحالة المعلمات بعد تعرضهم لحادث سير

انتقل اليوم المهندس عبد المنعم قاصد مدير عام إدارة أبو شيت التعليمية بقنا إلى مستشفي نجع حمادي العام وذلك للإطمئنان على معلمات رياض الأطفال بمدرسة نجع قنبر الابتدائية والشهيد هشام عبد الفتاح علم الدين للتعليم الأساسي لتعرضهم لحادث سير أثناء توجههم إلى مكان عملهم.

واطمأن المدير العام على حالة المصابين من أطباء الاستقبال بمستشفى نجع حمادي العام والتأكد من خروج أغلب الحالات المصابة بعد إجراء الفحوصات اللازمة والإسعافات الأولية لهم من قبل قسم الطوارئ بالمستشفى.

حيث تعرض الميكروباص الذي يستخدمه المعلمات إلى حادث تصادم مع سيارة أخرى بالقرب من مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية، مما أدى إلى إصابة 9 معلمات وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات خفيفة، وقد تم علاجهم حينها وخرج معظمهم لاستكمال العلاج في المنزل.