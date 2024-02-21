الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أستاذ علوم سياسية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تفضح انتهاكات إسرائيل بحق فلسطين

الدكتورة ياسمين موسى،
الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام العدل الدولية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جلسة محكمة العدل الدولية التي بدأت أول أمس، لا علاقة لها بالمذكرة المقدمة من جنوب أفريقيا. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الأربعاء، أن الاتهامات التي قدمتها مصر اليوم في محكمة العدل الدولية هي اتهامات تاريخية وتحتوي على تفاصيل كثيرة عن الاحتلال الصهيوني وجرائمه.
 

txt

ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: لا نقبل التصريحات الإسرائيلية والغربية لتبرير العنف في غزة

txt

النائب أحمد عثمان: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي


 ونوه إلى أنه منذ البداية تم اعتماد العديد من القرارات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، ولكن هذه القرارات لم يتم تفعيلها وتنفيذها، مشددًا على أن المذكرة المصرية في غاية الأهمية، لأنها تسرد انتهاكات قوات الاحتلال بحق المقدسات الفلسطينية.
 


وتحدثت د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، في جلسة المرافعة، بأن إسرائيل تخطط إلى إجلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وبشكل من مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن إسرائيل خلال الفترة الحالية تعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع.

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي عمل استعماري بطبيعته، مؤكدة أن المادة الـ42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، موضحة أن معظم دول العالم قدّمت مرافعاتها وقالت إنّ إسرائيل تحاول تخليد وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية.

مواد متعلقة

ممثلة كولومبيا أمام "العدل الدولية": يجب على إسرائيل الالتزام بالمواثيق الدولية

ممثلة مصر أمام "العدل الدولية": الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي

ممثلة مصر أمام العدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

المستشارة القانونية لمصر أمام العدل الدولية: الحياة في الضفة الغربية مستحيلة

مستشارة مصر أمام العدل الدولية: الفلسطينيون يواجهون عقابًا جماعيًا منذ 75 عاما

مراسل "القاهرة الإخبارية": الوفد المصري سيشارك بـ5 أعضاء أمام العدل الدولية

بث مباشر.. مصر تترافع ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

أستاذ قانون دولي: مرافعة مصر بـ"العدل الدولية" خطوة تاريخية لنزع شرعية إسرائيل
الجريدة الورقية