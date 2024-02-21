أستاذ علوم سياسية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تفضح انتهاكات إسرائيل بحق فلسطين

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جلسة محكمة العدل الدولية التي بدأت أول أمس، لا علاقة لها بالمذكرة المقدمة من جنوب أفريقيا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الأربعاء، أن الاتهامات التي قدمتها مصر اليوم في محكمة العدل الدولية هي اتهامات تاريخية وتحتوي على تفاصيل كثيرة عن الاحتلال الصهيوني وجرائمه.





ونوه إلى أنه منذ البداية تم اعتماد العديد من القرارات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، ولكن هذه القرارات لم يتم تفعيلها وتنفيذها، مشددًا على أن المذكرة المصرية في غاية الأهمية، لأنها تسرد انتهاكات قوات الاحتلال بحق المقدسات الفلسطينية.





وتحدثت د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، في جلسة المرافعة، بأن إسرائيل تخطط إلى إجلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وبشكل من مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن إسرائيل خلال الفترة الحالية تعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع.

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي عمل استعماري بطبيعته، مؤكدة أن المادة الـ42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، موضحة أن معظم دول العالم قدّمت مرافعاتها وقالت إنّ إسرائيل تحاول تخليد وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية.