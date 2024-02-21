"دراما الشحاذين" و"أصبع روج" في الليلة الخامسة من ليالي نوادي المسرح بالجيزة

تتواصل فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وضمن عروض الليلة الخامسة، استقبل مسرح مركز الجيزة الثقافي، عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "أصبع روج" للمخرجة ماجده اللبان، وتدور أحداثه حول معاناة مريض إضطراب الهوية الجندرية أو الهوية الجنسية، ويظهر العرض الصراعات التي يعاني منها هذا المريض في محاولاته البحث عن هويته، وإرضاء رغباته، ومعاناته وآلامه النفسية وعدم قدرته على مواجهة المجتمع بماهيته، فالجسد يرفض أن تظهر الروح ماهيتها بينهما الروح تناضل من أجل ذلك.

بينما كان العرض الثاني بعنوان "دراما الشحاذين" من إخراج عبد الرحمن أحمد، والعرض يحاكي بطريقة كوميدية حياة مجموعة من المهمشين الذين يستغلوا أحد المباني المهجورة، ليعيشوا فيه ويحكي كل منهم تجربته الحياتية.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشهدها سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الفنان د. علاء قوقة، الناقدة لمياء أنور، وإيمان محمد من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وأعضاء لجنة التحكيم المخرج أحمد طه، والمخرج محمد طايع، الناقدة رنا عبد القوي، ودعاء حسن مقرر اللجنة.

ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، 26 عرضا مسرحيا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة، يستمر عرضها حتى 22 فبراير الحالي.