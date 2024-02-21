بالصور.. الجمهور يحاصر محمد رمضان أمام محكمة الجيزة

حرص النجم محمد رمضان، على حضور جلسة معارضته بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، وذلك في الحكم الصادر بحبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

وحاصر الجمهور، محمد رمضان أمام محكمة الجيزة، للالتقاط الصور التذكارية معه، وذلك عقب وصوله وخروجه من المحكمة.

وقال رمضان، في بيان صحفي: "أنا أثق في نزاهة القضاء المصري العادل وواثق في أنه سينصفني فيما يتم توجيهه لي من اتهامات لا أساس لها من الصحة".

الجمهور يلتف حول محمد رمضان

وحجزت المحكمة، جلسة معارضة محمد رمضان ليوم 6 مارس للنطق بالحكم.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان طرحه فيديو كليب أغنية "عربي" على "يوتيوب"، وتعاون فيها معه المغني الكندي ذو الأصل اللبناني مساري، ومغني الراب الأمريكي فيوتشر.

الجمهور يلتف حول محمد رمضان

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF

وكان علن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، تنصيب النجم محمد رمضان سفيرا رسميا له.

وقال محمد رمضان: "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف".

وكان محمد رمضان، قد شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

محمد رمضان

وقدم رمضان، الأغنية الرسمية للبطولة وشاركه في غنائها النيجيرية يامي آلايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

وقال محمد رمضان، في تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن مشاركته بالأغنية الرسمية: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

الجمهور يلتف حول محمد رمضان

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024.