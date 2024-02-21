رحيمي يقود تشكيل العين لمواجهة ناساف قرشي بدوري أبطال آسيا

كشف المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام فريق ناساف قرشي الأوزبكي مساء اليوم الأربعاء، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف فريق العين نظيره ناساف قرشي على ملعب هزاع بن زايد، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل العين لمواجهة اليوم كما يلي:

خالد عيسي في حراسة المرمى

الدفاع: الهاشمي - كوامي - بندر - خالد

خط الوسط: يحيى - بارك - ماتياس - عمير

الهجوم: لابا - سفيان رحيمي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إسناد مباراة العين وناساف إلى الحكم الاسترالي علي رضا فغاني، ويعاونه من أنطون شيشيتنين وجورج لاكرينديس وكينج جورج أليكسندر ومارجريت جاسويزك وروبينسون جون في تقنية الفار.