محافظ أسيوط:مواصلة تركيب انترلوك بـ7شوارع ومناطق ضيقة بمدينة ديروط ضمن الخطة الاستثمارية2023-2024

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال أعمال وضع وتركيب بلدورات وانترلوك بعدد من الشوارع بالمراكز والأحياء ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين طبقاً للإمكانات المتاحة ولخطة الزمنية الموضوعة حيث إنه جاري تركيب الانترلوك للشوارع الضيقة والحارات التي يصعب رصفها لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري استكمال تركيب بلاط انترلوك لـ 7 شوارع ومناطق ضيقة بمدينة ديروط ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها من بينها جاري العمل بـ (منطقة خلف مستشفي ديروط المركزي ، وعزبة عبدالباقي بجوار موقف مصر ، وبمحيط مدرسة التحرير ، وشارع الأمل ، ومنطقة الصعايدة بشارع الشئون الاجتماعية ، وشارع السوق وخلف بنزايون ، وشارع مخبز الحاج بكر) لتسهيل النقل والانتقال والمرور عقب الانتهاء من رفع الاشغالات والمعوقات والتعديات على حرم الطريق وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية قبل أعمال التركيب وذلك بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ومسئولي الإدارات والنظافة والاشغالات بالمركز وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لافتاً إلى أنه من المقرر تركيب الانترلوك لـ (منطقة القيسارية ، شارع الصعايدة ، شارع عباس ، منطقة أبوجبل حتي الساحة الشعبية ، منطقة المستشفي ، منطقة عزبة حنا ) خلال الفترة القادمة مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال على أن يتم استكمال باقي الشوارع والميادين بالمركز وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتطوير شوارع ديروط خاصة المنتهي منها أعمال المرافق كـ (الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياه الشرب وخط التليفون والانترنت).