الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اعتقال ضباط الشرطة الكينية بسبب مزاعم تهريب البشر

كينيا
كينيا

اتخذت السلطات الكينية إجراءات سريعة عقب مداهمة كبيرة لمنزل بالقرب من نيروبي، مما أدى إلى اعتقال أربعة من ضباط الشرطة.

 وكشفت العملية عن 37 مواطنا إثيوبيا يعتقد أنهم ضحايا لتهريب البشر والاتجار بهم.

وتشير التقارير إلى أن الإثيوبيين المحتجزين كانوا في طريقهم إلى جنوب أفريقيا سعياً لتحسين ظروفهم المعيشية. 

يسلط هذا الكشف الضوء على قضية الاتجار بالبشر المنتشرة والتدابير اليائسة التي يتخذها الأفراد بحثًا عن حياة أفضل.

وتجري الجهود لتحديد هوية جميع الأطراف المتورطة وإلقاء القبض عليهم، بما في ذلك صاحب المنزل وأعضاء آخرين في عصابة التهريب. 

ويشير التعاون بين وكالات إنفاذ القانون إلى الالتزام بمكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية وضمان سلامة ورفاهية المهاجرين المستضعفين.

وتعد كينيا طريق عبور مشترك للمهاجرين الإثيوبيين الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني إلى جنوب إفريقيا، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتقول الوكالة إن المهاجرين، ومعظمهم من الرجال من منطقتي أوروميا وSNNP بإثيوبيا، يدخلون كينيا عبر نقطة مويالي الحدودية، قبل التوجه إلى تنزانيا وجنوب إفريقيا في نهاية المطاف.

مواد متعلقة

صور.. انطلاق حفل نقل السلطة الـ 75 لغوجي أورومو في إثيوبيا

سلطات هايتي: نسعي للوصل لإتفاق مع كينيا لتأمين نشر الشرطة

إعادة اعتقال هارب أمريكي مطلوب بتهمة القتل في كينيا

زيادة الأطماع.. أثيوبيا الوحيدة تتحدث اللغة الأمهرية تطالب الاتحاد الافريقي باعتمادها رسميًا

كينيا تطعن في تبرئة مذيعة أخبار شهيرة بتهمة القتل

أكثر من 20 عامل مناجم محاصرون في كهف إثيوبيا لمدة ثلاثة أيام
الجريدة الورقية