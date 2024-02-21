اعتقال ضباط الشرطة الكينية بسبب مزاعم تهريب البشر

اتخذت السلطات الكينية إجراءات سريعة عقب مداهمة كبيرة لمنزل بالقرب من نيروبي، مما أدى إلى اعتقال أربعة من ضباط الشرطة.

وكشفت العملية عن 37 مواطنا إثيوبيا يعتقد أنهم ضحايا لتهريب البشر والاتجار بهم.

وتشير التقارير إلى أن الإثيوبيين المحتجزين كانوا في طريقهم إلى جنوب أفريقيا سعياً لتحسين ظروفهم المعيشية.

يسلط هذا الكشف الضوء على قضية الاتجار بالبشر المنتشرة والتدابير اليائسة التي يتخذها الأفراد بحثًا عن حياة أفضل.

وتجري الجهود لتحديد هوية جميع الأطراف المتورطة وإلقاء القبض عليهم، بما في ذلك صاحب المنزل وأعضاء آخرين في عصابة التهريب.

ويشير التعاون بين وكالات إنفاذ القانون إلى الالتزام بمكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية وضمان سلامة ورفاهية المهاجرين المستضعفين.

وتعد كينيا طريق عبور مشترك للمهاجرين الإثيوبيين الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني إلى جنوب إفريقيا، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتقول الوكالة إن المهاجرين، ومعظمهم من الرجال من منطقتي أوروميا وSNNP بإثيوبيا، يدخلون كينيا عبر نقطة مويالي الحدودية، قبل التوجه إلى تنزانيا وجنوب إفريقيا في نهاية المطاف.