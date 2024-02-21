المؤبد لنجار مسلح أُدين بقتل زوجة شقيقه في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء؛ نجار مسلح بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل زوجة شقيقه الأكبر بدائرة قسم شرطة فاقوس.

تعود أحداث القضية ليوم 30 من أغسطس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «إسماعيل. الـ. ع» 25 عاما، نجار مسلح، مقيم بناحية منية المكرم ببندر فاقوس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها "سارة. أ. م" زوجة شقيقه الأكبر، بعدما راودها عن نفسها، فردته وهددته بفضح أمره لزوجها «شقيقه» فقتلها.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم، بأن قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار، وعقد العزم وبيت النية على قتلها، وذلك بأنه حال قيامه بمراودتها «زوجة شقيقه الأكبر»، عن نفسها، فرفضت؛ وهددته بفضح أمره لزوجها، فاختمرت في رأسه فكرة التخلص منها، وإزهاق روحها خشية افتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليها بكلتا يديه خنقا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم؛ وحال قيامه بمحاولة مواقعة المجني عليها هددته بأن تفضح أمره إلى شقيقه الأكبر زوجها، فقرر التخلص منها وإزهاق روحها خشية افتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليها بكلتا يديه وكتم أنفاسها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدا من ذلك إزهاق روحها.

وبتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.