أبطال صيد الدقي يحققون نتائج مميزة ببطولة الجمهورية للتايكوندو

حقق لاعبو ولاعبات التايكوندو بصيد الدقي مرحلة (العمومي ـ شباب)، مراكز متميزة ببطولة الجمهوريه التي أقيمت فعالياتها في مدينة بورسعيد بمشاركة أكثر من 1000 لاعب و لاعبه واسفرت عن حصد 3 كؤوس بالبطولة.



توج فريق السيدات بكأس المركز الأول للمره الرابعه علي التوالي، فيما حصد فريق الرجال كأس المركز الثاني، وحقق فريق الآنسات كأس المركز الثالث للبطولة مرحلة تحت 17 سنة.



وشهدت منافسات البطولة تحقيق أبطال الصيد عدد 21 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و8 ميداليات برونزية.



توج بالمركز الاول والميدالية الذهبية اللاعبين: خديجه احمد عدلي، نادين علاء الدين اسماعيل، ملك حسام فتحي، نادين عمرو عبد الهادي، تقي شعبان، محمد جمعه عبد الله، أحمد باسم فؤاد.



كما حصد المركز الثانى والميدالية الفضية اللاعبين: أيه نبيل صديق، ملك ضياء احمد، عمر محمد جوده، إبراهيم عمرو، مازن هاني، محمد عبده.



وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبين: ليلي أشرف، ريم طلعت، ضحى إيهاب، بلال محمد، مهند فهمي، محمد يحي، محمد احمد حسنين، يوسف أحمد حسام.



الجهاز الفني والاداري:

المدير الفني محمود شلبى، مدرب عام 17 وعمومى بنات ايمن كمال، مدرب 17بنات ادهم البغدادي، مدرب عمومى بنين محمد السرجاني، مدرب 17بنين رانى شريف، مدربين عمر غنيم وكريم خيرى، طبيبة الفريق دكتورة غادة كمال، لياقة بدنية دكتور احمد عبد العزيز، مدير إدارى هشام محمد، ادارى محمد شعبان، رمضان وإسماعيل خدمات معاونة.