وكيل تعليم بني سويف يطمئن على انتظام العملية التعليمية

عقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والمتابعة والشؤون القانونية والتطوير التكنولوجي بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية و محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني و عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية

ورحب وكيل الوزارة بالحضور موجهاً الشكر والتقدير على المجهود المبذول خلال مشاركة مديرية التربية والتعليم المتميزة في فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك " صقر 127 " مؤكدًا على تعاونه مع جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل من خلال العمل المؤسسي كفريق واحد من أجل هدف واحد هو الإرتقاء بالعملية التعليمية.

ووجه وكيل التعليم بضرورة الإنتهاء من رقمنة الأعمال الإدارية بجميع الإدارات للتخلص من الطرق التقليدية القديمة في التعامل مع والمراسلات بين الإدارات والمديرية واستبدال هذه الطريقة بأسلوب حديث يعتمد على استخدام أحدث الوسائل في ظل التطور التكنولوجي مما يسهل عملية الإتصال والتواصل وتحسين الأداء والدقة في الإدارة وإنجاز العمل المطلوب وتوفير التأمين والأمن للمعلومات

وشدد وكيل التعليم، على متابعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كافة الإمكانات المتاحة لتنفيذ المجموعات وكذلك الاستمرار في تنفيذ حصص المشاهدة والأنشطة التربوية المختلفة والعمل على جذب الطلاب للمدارس كما وجه وكيل التعليم بمتابعة تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل الغياب الالكتروني وخلال الاجتماع ناقش وكيل التعليم استعداد الإدارات التعليمية لعقد الامتحانات الشهرية لسنوات النقل

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة متابعة سير العملية التعليمية.

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