طائرة الصيد تختتم استعداداتها لنهائي بطولة منطقة الجيزة غدًا

يستعد فريق 13 سنة بنين للكرة الطائرة بصيد الدقي لخوض منافسات الدور النهائي لبطولة منطقة الجيزة، حيث يلاقي الفريق نادى ايسترن كومباني فى المبارة الاولى، بينما يلتقي نادي دجلة اكتوبر 2 في ختام البطولة.



ويتقابل فريق 13 سنة بنين للكرة الطائرة بصيد الدقي أمام نظيره ايسترن كومبانى في تمام الساعة السادسة مساء غدا الخميس الموافق 22 فبراير 2024 في المواجهة التى تجمع بينهما ضمن مباريات الاسبوع الثالث عشر المؤجلة على ملعب الزمالك.



تضم قائمة الصيد اللاعبين: يوسف عمرو، على احمد، عزالدين اكرم، عمر شريف، اسر احمد، ابراهيم احمد، سليم محمد، أدم وليد، أدم المليجى، مالك احمد، فارس باسم، عابد احمد، على حاتم، كريم محمد، كريم عمرو، عمر احمد، أدم محمد، عبدالله احمد، ياسين علاء الدين، مصطفى شريف، أدم مروان، مالك احمد، عمر وائل، اسر احمد، مالك اكرم.



وتقام المباراة الختامية بين صيد الدقي 13 سنة بنين ونظيره دجلة اكتوبر "2"، يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 على ملعب الصيد بالدقي.



الجهاز الفنى والاداري:

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع، علاء حزين مدرب الفريق، دكتور احمد اشرف طبيب، شعبان عبد الصبور المدير الاداري، هانى عارف اداري القطاع، على محمد اداري قطاع الميني، مسعد جمعة فنى ملاعب.