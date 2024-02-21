إعدام نصف طن أغذية وغلق مكان لتجهيز الطعام بمطعم شهير بالزقازيق

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقب أول المديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.

تم خلالها مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مكان لتجهيز الطعام لمطعم شهير بالزقازيق، يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المكان، لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 515 كجم دجاج مجمد ودجاج متبل وأرز مطهي وأواني، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وتم سحب 2 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، وضبط المخالف منها، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.