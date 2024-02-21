إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 400 مم بصان الحجر

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السيد عبد الرازق رئيس مدينة صان الحجر، بسرعة حل أي مشكلات طارئة والتواصل الدائم مع المواطنين لنيل رضاهم، نحو أداء الجهاز التنفيذى، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم في القطاعات الخدمية.

ونسقت الاجهزة التنفيذية برئاسة مركز صان الحجر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إصلاح الكسر الذي أصاب ماسورة خط مياه قطر 400 مم بمنطقة كوبري عامر رمسيس، والمغذى لقرى صان البحرية ورمسيس وشرق ترعة السلام، وتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه إلى أهالى المنطقة.

وقدم أهالي صان الحجر الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للمتابعة السريعة الفورية لأي مشاكل طارئة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وصان الحجر هى إحدى قرى القديمة لمحافظة الشرقية، وقديمًا كانت تسمى تانيس واسمها في التوراة «صوعن»، كما ذكرت في الكتابات المصرية القديمة باسم "جعنت".

وتأسست تانيس في أواخر عهد الأسرة العشرين، وأصبحت عاصمة شمال مصر خلال عهد الأسرة الحادية والعشرين، وكانت المدينة مسقط رأس سمندس مؤسس الأسرة الحادية والعشرين، وخلال عهد الأسرة الثانية والعشرون ظلت تانيس عاصمة مصر السياسية.

وكانت المدينة ذات أهمية تجارية واستراتيجية، إلا أنها هُجرت في القرن السادس الميلادي، بعدما كانت مهددة بأن تغمرها بحيرة المنزلة.