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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تترافع أمام العدل الدولية في 26 فبراير

المستشار جمال رشدي: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

قال المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه سيكون للجامعة العربية مرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 26 فبراير حول الممارسات الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخالفة المواثيق الأممية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. 


ومن جهة أخري، استنكر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو لإفشال مشروع قرار تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، للمُطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

 

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبوالغيط أسفه الشديد كون هذه هي المرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة التي تتدخل فيها الولايات المتحدة لإفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار، بما يُشير بوضوح إلى مسئوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال أبوالغيط، إن المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية، وتُعزز من حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، الأمر الذي يوفر غطاء سياسيًا لإسرائيل لمواصلة العدوان في ظل عجز دولي عن إيقافه الجرائم الشنيعة التي تُرتكب كل يوم بحق المدنيين الفلسطينيين.

 

 

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