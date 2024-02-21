تكريم سائح بلجيكي وزوجته بمرسى علم لقضاء 600 ليلة خلال 22 زيارة

كرمت إدارة أحد الفنادق السياحية بمرسى علم اليوم السيد ڤربيك اليان وزوجته، حيث زارا مرسى علم أكثر من 22 مرة خلال 10 أعوام.

حيث نظمت إدارة الفندق إحتفالية لهما بمناسبة قضاء 600 ليلة في مرسى علم .

وأعرب السيد «ڤربيك»عن سعادته بالتكريم حيث أنه من عشاق مدينة مرسى علم.



وأشار السيد ڤربيك إلى أنه كان يعمل قبطانا ويمر من خلال قناة السويس، حيث تعلق وعشق مصر وقرر أن تكون إجازاته دائما في البحر الأحمر وخصوصًا فنادق مرسى علم

ومن جانبه أكد أبو الحجاج العمارى الخبير السياحى ومدير الفندق المستضيف للسائح أن الفندق نظم تكريما وإحتفالًا ممتعًا لهما



وأشار العمارى إلى أن الفندق يكرم النزلاء الذين يقضون فترات الإقامة الطويلة مما يعطي إنطباع أن المنتجع منزلهم الثاني ولقد تم تكريم عدد من النزلاء بصفة منتظمة لتكرار زيارتهم الي للفندق .