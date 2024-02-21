ياسمين الخطيب تطل بالكورسية الناعم

تملك قوام ممشوق وذوق خاص يعكس أنوثتها الطاغية دون الميل للجرأة وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها وجمهورها المغمرم بلطف ذكائها الذي يدفعها لجذب الأنظار بين حين ولآخر، أنها الإعلامية ياسمين الخطيب.

وتألقت ياسمين الخطيب بإطلالة ساحرة، مزجت بين البساطة والنعومة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكورسية مع الأوف شولدر، صمم من قماش التل باللون الأبيض وزين بأزرار خشيبة من الأمام، الفستان عكس قوامها الكيرفي الممشوق وحمل توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بالألماس المتناغمة مع فستانها الناعم.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الشقراء مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ياسمين الخطيب

ولدت ياسمين في الثمانينات بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب،

وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات"المطبعة المصرية"، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذي أثار ضجة كبيرة.

وبدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام2015 .