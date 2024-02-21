90 % نسبة التنفيذ في مشروعات حياة كريمة بـ 41 قرية و740 تابع بالشرقية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، إجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتطوير قرى الريف المصري بمركز الحسينية والجاري تنفيذها بــ 41 قرية و 740 تابع.

تناول الإجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية، وذلك لدفع عجلة العمل بها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك لإستكمال الأعمال والانتهاء منها وفقاً للمعدلات الزمنية المخططة.

وخلال الإجتماع، أشار محافظ الشرقية إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 734 مشروع خدمي وتنموي من إجمالي 907 مشروع ذلك مشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية، وبنسبة تنفيذ بلغت 90 % في معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة».

وأوضح محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من الهيئة الهندسية بقيادة الجيش الثاني والتعاون المثمر مع المحافظة، لسرعة انجاز المشروعات ودخولها الخدمة ليتمكن المواطنين من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية لهم مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، والتي تؤثر بشكل مباشر في دفع عجلة العمل بها، لتحسين كافة الجوانب المعيشية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير حياتهم للأفضل.

وفي نهاية اللقاء شدد محافظ الشرقية على إستمرار التعاون والتنسيق بين جهات العمل المعنية وإزالة كافة المعوقات أمام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء من الأعمال، ودخول المشروعات الخدمة الفعلية وتحقيق الإستفادة للمواطنين.