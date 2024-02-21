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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير الخارجية الفلسطيني: الفيتو الأمريكي لعرقلة أي جهود لوقف الحرب بغزة

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الولايات المتحدة تستخدم الفيتو بمجلس الأمن من أجل عرقلة أي جهود لوقف الحرب.

 

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني، على أن هناك قلق لدى الإدارة الأمريكية بشأن نتائج المرافعات أمام محكمة العدل الدولي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مُطالبًا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وزير الخارجية الفلسطيني

وأضاف المالكي، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت اليوم جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أنه لأكثر من قرن، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.

وأكد أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط، مشيرًا إلى أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، داعيًا إلى وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.

وزير الخارجية الفلسطيني

وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.

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