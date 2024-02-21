صحة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول مكافحة الدرن والتهابات الجهاز التنفسي

نظمت مديرية الصحة والسكان بأسيوط دورة تدريبية بعنوان (مكافحة الدرن والتهابات الجهاز التنفسي )، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بمستشفى صدر أسيوط.



وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن الدورة التدريبية تعقد علي مدار ثلاثة أيام متتالية بدأت في 21 فبراير وتنتهي 23 فبراير الجاري .



وأضاف "زين" ان التدريب يهدف الى رفع قدرة ومهارة المشاركين من الأطباء والتمريض بالتقنيات اللازمة للمساهمة في استراتيجية "القضاء على الامراض المعدية" بالمعرفة والمهارات المكتسبة أثناء التدريب، وأيضا إتاحة الفرصة للمشاركين للنظر في تأثير التهابات الجهاز التنفسي الناشئة المرتبطة باستراتيجية القضاء على الدرن وأنشطتها وكيفية التغلب عليها، وتوفير القدرة لتحقيق الرؤية العالمية للقضاء على الأمراض المعدية المختلفة.



ومن جانبه أوضح الدكتور عبد المالك الشناوي مدير إدارة الأمراض الصدرية بصحة اسيوط مدير وحدة الدرن أن من أهداف الدورة التدريبية فهم المشاركين للمبادئ الأساسية لفيروسات الجهاز التنفسي الناشئة، وأن الهدف العام من التدريب، هو إتاحة الفرصة للمشاركين لتعزيز قدراتهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم حول مرض الدرن والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.



ومن جانبه أشاد الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط بالقائمين علي مثل هذة الدورات التدريبية والمشاركين فيها والتعاون المثمر بين إدارة الأمراض الصدرية وإدارة التدريب ومديرية الصحة والذي يهدف إلي تطوير مهارة المشاركين، واكتساب الخبرات العملية في الإكتشاف والتوجيه بالعلاج الازم لحالات الأمراض المعدية.



ومن جانبه قال الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه بأسيوط، أن من أهم مخرجات التدريب، هو اكتساب المعرفة وصقلها حول استراتيجية "القضاء على الدرن"، والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى ومكافحتها، والتخطيط الاستراتيجي والإشراف والرصد والتقييم ، والأدوية المتعددة والمقاومة الشاملة للأدوية وعلاج الدرن، إدارة أدوية الدرن، الدعوة، التواصل والتعبئة الاجتماعية لمكافحة الأوبئة.



ولفت الدكتور محمد جمال احمد مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط إلي تدريب المشاركين علي اكتساب المهارات والتقنيات اللازمة مثل، المهارات التحليلية اللازمة لتحليل الوضع بالنسبة لمرض الدرن والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى، ونظام التسجيل والإبلاغ في مجالات المسؤولية الخاصة بهم، والتخطيط الاستراتيجي، والإشراف، والرصد والتقييم، و خلق نوع من التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات، ووضع خطة عمل بناءً على نتائج كل برنامج.



فيما أشارت دكتورة صفاء ابو العلا مدير مستشفي الصدر بأسيوط إلي أنه تم عقد عدة دورات تدريبية بمشاركة لفيف من الأطباء والتمريض سابقا تم خلالها تدريب العاملين بمستشفي الصدر وأقسام الصدر بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية علي مجال مكافحة الامراض المعدية المختلفة، لافته الي أن مديرية الصحة والسكان باسيوط تسعي دائما إلي تطوير المهارة والأداء للأطباء من خلال البرنامج القومي لمكافحة الأوبئة، وبالتعاون مع وزارة الصحة بالقاهرة.