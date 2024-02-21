أنابيلا هلال تطير إلى ميلانو بالأسود الناعم

اعتادت الإعلامية أنابيلا هلال على مواكبة أحدث صيحات الموضة بحضور أشهر أسابيع الموضة العالمية بين حين لآخر تختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها ويعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وبدت أنابيلا بإطلالة ناعمة خلال تواجها على أسبوع الموضة في ميلانو، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، صمم من قماش ناعم باللون الأسود وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اختارت لم خصلات شعرها لأعلى ذيل حصان ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الهادئ المتناغم مع لون بشرتها الشقراء ولون البينك في الشفاه.

ودائما ما تفضل أنابيلا ارتداء الأزياء الناعمة التى تبرز جمالها بشكل غير لافت ومتنوع بين الساك والمنفوش والسادة والمطرز لتصبح مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات صاحبات الذوق الراقى، ولم تتهاون أنابيلا في التزين ببعض الإكسسوارات اللافته والهادئة المتناغمة مع إطلالاتها المتنوعة.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986 مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا (ولدت عام 2010)، ونادر جونيور (ولد عام 2011) وجولا رفقا (ولدت سنة 2014) و إيلي (ولد سنة 2017).