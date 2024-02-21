محافظ الشرقية ينعي 6 طلاب ضحايا حادث طريق جنيفة السويس

نعى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفاة 6 طلاب لقوا حتفهم خلال حادث تصادم أتوبيس يقل طلاب بإحدى الجامعات الخاصة بطريق جنيفة تجاه السويس أعلى الطريق الاقليمي، داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلون.

واطمأن محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي الحادث والبالغ عددهم 9 مصابين، موجها وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الشرقية، قد تلقت اخطارًا من مديرية الشئون الصحية بشأن وقوع حادث تصادم أتوبيس يقل طلاب بإحدى الجامعات الخاصة أعلى الطريق الاقليمي، وأسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 9 آخرين.

وعلى الفور إنتقلت 9 سيارات إسعاف من المحافظة وسيارتين من محافظة السويس إلى موقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة العاشر لتلقي أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإستخراج تصاريح الدفن لحالات الوفاة، مقدما واجب العزاء والمواساه لأسرة المتوفيين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء والعوده لأسرهم بسلام.