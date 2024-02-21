غلق منشأتين طبيتين لمخالفة الاشتراطات الصحية بكفر الشيخ

قرر محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، غلق منشأتين طبيتين، لمخالفة الاشتراطات الصحية، ولعدم الترخيص، وذلك بمدينة كفرالشيخ، بناءً عن تقرير مديرية الشئون الصحية، خلال حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، وفريق من التفتيش الصيدلى المعاون له والتابع لهيئة الدواء المصرية.

تضمن القرار غلق منشأتين طبيتين تعملان بدون ترخيص، كما تم تحرير محضرين حيازة واتجار فى أدوية مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة تفتيش على 18 منشأة طبية بالمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه لاتهاون مع المخالفين، وأن الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أي مخالفات وبخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين، مطالبًا المخالفين بتقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات الطبية السليمة، حفاظًا على حياة المواطنين والتزامًا بالقانون، محذرًا من مخاطر ممارسة الطب دون ترخيص أو إستخدام أدوية مجهولة المصدر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور شقوير، أن الحملة تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.