إفتتاح أول معارض أهلًا رمضان بمدينة قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن تشغيل معرض أهلا رمضان بمدينة قنا يأتي بالتزامن مع افتتاح معارض أخرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ونوه المحافظ، أن المعارض استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الخارجي.ة

واطلق المحافظ، اليوم الأربعاء، إشارة البدء لمعرض " أهلا رمضان" بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

معرض أهلا رمضان

وبيّن المحافظ، أن المعرض يقام بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والاستراتجية بالإضافة إلى السلع الرمضانية بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لمجابهة الازمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تكثف من حملاتها اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية فى المجمعات والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز، من خلال تشكيل لجان للمرور عليها، والإشراف على توافر السلع الغذائية وبيعها للجمهور بالسعر الرسمي.

وأوضح حسن محمد القط مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن المعرض مستمر حتي نهاية الشهر الكريم بالتنسيق مع عدد من الشركات وتجار الجملة.

فضلا عن التنسيق مع مديري إدارات التموين علي مستوي المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات.