"الأونروا": أكثر من 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني إن نحو 300 ألف طفل في قطاع غزة محرومون من التعليم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحسب روسيا اليوم، أضاف المسؤول الأممي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن "أكثر من 300 ألف فتاة وفتى بمدارس الوكالة توقف تعليمهم فجأة، ويواجهون الآن حربا مروعة".

وأردف: أن "المدارس شمالي غزة تضررت بشدة أو دمرت بالكامل وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الوحشية".

وأكد أن "الذين يدعون لتفكيك "الأونروا" يحرمون الأطفال المصابين بصدمات نفسية من أي أمل في المستقبل".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان صدر عنها أمس الثلاثاء أن "5260 طالبا استشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر بينهم 47 طالبا استشهد في الضفة وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94طالبا".