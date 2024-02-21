الصحة الفلسطينية: الوضع بمجمع ناصر الطبي خطر على حياة الطواقم الطبية والمرضى

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الوضع بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس لا يحتمل و"يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الطواقم الطبية والمرضى".

وحسب سبوتنيك، أضاف القدرة في بيان اليوم الأربعاء: أن "الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الأوكسجين والمقومات الطبية اللازمة".

وتابع: "تم تحويل 45 مريض من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى ولازال الاحتلال يماطل في إخلاء 110 آخرين" مؤكدا انقطاع "الماء والأوكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي".

وكشف: "تكدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي، ومياه الصرف الصحي تغمر أقسام الطوارئ والأشعة في المجمع".

وطالب "المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاتهم العلاجية والإنسانية العاجلة والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ 4 أيام دون مبرر".

وقصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء محيط مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر المباني، وما تزال القوات الإسرائيلية تحاصره، والذي يتواجد داخله نحو 120 مصابا ومريضا وطاقما طبيا.