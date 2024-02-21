ترشيد الإحتياجات ومحاربة الفساد ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

يأتى هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقدت مكتبة الكعابي محاضرة بعنوان" كيف ترشد احتياجاتك" بمدرسة الشهيد رمضان عبد التواب أبو سيف، تحدثت فيها الدكتورة شيماء الأمير محاضر تنمية بشرية عن ضرورة تحديد الأهداف والأولويات فى حياتنا اليومية، ومفهوم الترشيد، يجب علي الأطفال منذ الصغر أن يدرك قيمة الأشياء، والتمييز بين الإحتياجات والأولويات، كما طرحت بعض الأمثلة من حياة الطلاب اليومية، موضحة الفرق بين الأولويات والأهداف الذكية.

في سياق آخر، شهد بيت ثقافة إطسا محاضرة بعنوان "محاربة الفساد" تحدث فيها الأديب عيد رمضان كامل حول نشأة الدولة الحديثة، ومفهوم الفساد وأسبابه، وكيف يمكن مواجهته من خلال المواطن نفسه، مؤكدا علي جهود الدولة ووضع القوانين لمواجهة الفساد، بينما نفذت مكتبة حي جنوب ورشة إعادة تدوير من خامات البيئة بمدرسة الساحة الابتدائية نفذتها ميرا أمير مسئول النشاط، تم خلالها تصميم كأس من مخلفات المنزل، كما شهدت مكتبة اللاهون ورشة فنية من الاستكات والفوم، تم خلالها تنفيذ وحدة ديكور للحائط، نفذتها الفنانة منار حسين مسئول الفنون التشكيلية.

عرض أفلام كارتون للأطفال بالتعاون مع قسم السينما بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت أيضا مكتبة مطرطارس عرض فيلم كارتون للأطفال بعنوان bugs life بالتعاون مع قسم السينما بالفرع، وبحضور طلاب مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات، ومدرسة الأزهر الاعدادي بنين، بإشراف عبد الرحمن على صلاح مسئول النشاط بالمكتبة، فيما شهدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة حكي لقصة بعنوان "أربع قطط صغار" تأليف دلال حاتم، قدمتها رضا سيد أمينة المكتبة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.