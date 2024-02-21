6 مارس النطق بالحكم في معارضة محمد رمضان على حبسه عام

قررت محكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الأربعاء، حجز نظر المعارضة المقدمة من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير، لجلسة 6 مارس؛ للنطق بالحكم.

محمد رمضان في المحكمة

وظهر الفنان محمد رمضان، أمام المحكمة مرتديا "كاب" مخطط أبيض في أسود و "سويتشيرت" أسود، ونظارة شمس، وجاء رقم الدعوى في الرول الأخير 105.

ويحاكم الفنان محمد رمضان، في القضية 8340، لسنة 2023، جنح أكتوبر والمقيدة برقم 1062 لسنة 2022، بتهمة التجمهر وإشاعة أخبار كاذبة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت بـ حبس الفنان محمد رمضان لمدة عام، في الدعوى القضائية التي حررها أحد المحامين ضده واتهمه بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتقدم دفاع المتهم بمعارضة على الحكم.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجيزة حكما بالحبس لمدة سنة غيابيا ضد الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

حبس محمد رمضان سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تقدم أحد المحامين، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.

وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.

وقال المحامي أحمد الجندي دفاع الفنان محمد رمضان، إن القرار الصادر حكم أول درجة لم يعد نهائيا أو باتا، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر من محكمة أكتوبر، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيا.