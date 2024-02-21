مخرج فيلم "داهومي" ماتي ديوب يتألق في مهرجان برلين السينمائي 2024

سارت الكاتبة ومخرجة فيلم "داهومي"، ماتي ديوب، على السجادة الحمراء في مهرجان برلين السينمائي، لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها الوثائقي.

وانضم إليها جيلداس أدانو وحبيب أحمديسي وخوسيا جيدجي.

ومن بين المشاركات في المسابقة هذا العام المخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بفيلمها الوثائقي “داهومي”، الذي يستكشف الاستعمار من خلال إعادة القطع الأثرية المسروقة التي نهبتها القوات الاستعمارية الفرنسية وأعادتها إلى بنين في غرب إفريقيا.

يتتبع فيلم "داهومي" رحلة القطع الأثرية المنهوبة التي أخذتها القوات الاستعمارية الفرنسية عام 1892، وأرسلتها من باريس إلى جمهورية بنين وتأثير عودتها.

افتتح مهرجان برلين السينمائي دورته الرابعة والسبعين يوم الخميس بالعرض العالمي الأول في ليلة الافتتاح لفيلم Small Things Like This، وهو الدراما الأيرلندية من بطولة نجم أوبنهايمر المرشح لجائزة الأوسكار سيليان ميرفي. لقد بدأت 10 أيام من الظهور لأول مرة بما في ذلك الأفلام من بطولة روني مارا وإيزابيل هوبرت وجايل غارسيا بيرنال وكريستين ستيوارت والمزيد.

تضم تشكيلة المسابقة لهذا العام أفلامًا لمجموعة كبيرة من المخرجين العالميين بما في ذلك أوليفييه أساياس، وماتي ديوب، وهونج سانجسو، وبرونو دومونت، وعبد الرحمن سيساكو.

ويستمر مهرجان برلين السينمائي الدولي حتى 24 فبراير.