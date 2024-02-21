شاهد كنوز البحر الأحمر فى 4 محميات طبيعية

تقع المحميات الطبيعية فى محافظة البحر الأحمر على طول الشريط الساحلى للمحافظة التى تقع شرق جمهورية مصر العربية.

تتكون المحميات فى منطقة البحر الأحمر من أربعة محميات كالتالى :-

1- محمية غابات المانجروف الساحلية وجزر البحر الأحمر:-

الموجودة بالمنطقة الواقعة فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر والمحصورة بين خط عرض 27،15 شمالا وخط عرض 22 جنوبا وخط طول 33،45 غربا وخط طول 37 شرقا وبمسافة 1كم من المحيط المائى حول الجزء اليابس من كل جزيرة وتشمل الجزر التالية : جزيرة الجفتون الكبيرة – جزيرة الجفتون الصغيرة – جزيرة ابو رمائى – جزيرة ابومنقار – جزيرة أم مجاويش - جزيرة سهل حشيش – جزيرة سعدانة – جزيرة أم الجرسان – جزيرة توبيا – جزيرة سفاجا – جزيرة وادى الجمال – جزر القلعان ( جزيرة سيول – شواريت – محابيس ) جزيرة الدبيا – جزيرة كولالا – جزيرة حلايب الكبيرة – جزر الأخوين – جزيرة أبو الكيزان – شعاب داليدوس ) جزيرة الزبرجد .

2- محمية علبة الطبيعية وتشمل :-

أ ـ منطقة ابرق وتشمل المنطقة المحصورة بين خطى طول 34،30 غربا حتى عمق 100متر داخل البحر الأحمر شرقا وبين خط طول 32،50 شمالا وحتة خط عرض 23 جنوبا .

ب ـ منطقة الديئب وتشمل المنطقة المحصورة بين خط طول 35 غربا حتى خط طول 36 شرقا وبين خط عرض 23 جنوبا .

ج- منطقة جبل علبة وتشمل المنطقة المحصورة بين خط طول 36 غربا حتى خط عمق 100متر داخل البحر الأحمر شرقا وبين خط عرض 22،45 شمالا حتى خط عرض 22 جنوبا .



الموارد وأهداف محمية علبة :

الحفاظ على الحيوانات البرية - الحفاظ على التنوع النباتى – الحفاظ على التراث الثقافى بالمحمية ودعم السكان المحليين – الحفاظ على الموارد الجيولوجية - الحفاظ على الحياة البحرية – الحفاظ على الآثار التاريخية .

3- محمية وادى الجمال حماطة

تم إعلان محمية وادى الجمال بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003.

تقع المحمية في الجزء الجنوبي الشرقي من الصحراء الشرقية جنوب مدينة مرسي علم وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 6000 كم2 حيث يشغل الجزء البري 4000 كم2 و الجزء البحري 2000 كم2.

وتشمل المنطقة جنوب مرسى علم بحوالي 15كم لعدد 22 نقطة إحداثية .

4- محمية الجزر الشمالية

وتشمل الجزر التالية وما تحتويه من شعاب مرجانية مغمورة وأنظمة بيئية حساسة تشمل المياه الضحلة وحتى عمق 100متر وهى المنطقة المحصورة بين 29،79 51 27شمالا و 27،15جنوبا وخط طول 340000 شرقا والشريط الساحلى للبحر الأحمر حتى خط اعلى مد غربا.